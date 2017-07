Rafael Nadal : Abdos en vue sur un yacht, sa chérie en petit bikini

Des mois de préparation pour atteindre un objectif : celui d'être le premier joueur à soulever dix fois le lourd Saladier d'argent synonyme de suprématie à Roland-Garros. Cet exploit, Rafael Nadal l'a accompli sans être jamais vraiment inquiété grâce au forfait de son rival Roger Federer, la saison très moyenne de Novak Djokovic et la transparence des Français.

Après avoir réussi cette decima tant convoitée et versé quelques larmes devant sa compagne de longue date Xisca Perello et sa jolie petite soeur Maria Isabel, le champion espagnol de 31 ans a profité de quelques jours loin des courts. "El Matador" est parti se ressourcer du côté de son île natale de Majorque, aux Baléares.

Grand habitué des virées en mer, Rafale Nadal n'a pas tardé à retrouver ses bonnes habitudes : locations d'un yacht pour se rendre du côté des îles d'Ibiza et de Formentera, sorties en mer et baignade entre amis. Pour ces quelques jours de break, le sportif avait convié un couple de proches à l'accompagner avec Xisca, le footballeur espagnol Fernando Llorente qui joue au poste d'attaquant au Swansea City, sa femme Maria et leur petite fille de quelques mois.

Doté d'une musculature hors norme qu'il entretient au quotidien, Rafael Nadal l'a largement exposée sur son yacht, proposant au passage d'imposantes marques de bronzage obtenues après des heures passées sur les courts. Et quand le tennisman part en mer, il en profite pour pécher du poisson frais et le vider sur place. Rafael Nadal, alias le Robinson Crusoe version espagnole ! Pendant ce temps-là, sa belle Xisca se la coule douce sur le yacht, en petit bikini coloré dont le bas ne recouvre pas tout à fait son fessier.

Ensemble depuis plusieurs années, Rafael et Xisca commenceraient-ils à avoir des envie de bébés ? Le champion de tennis a été aperçu partageant de tendres instants avec la fille de leur couple d'amis à plusieurs reprises... "El Matador" s'entraîne pour l'avenir.