Rania de Jordanie : Belle photo de famille pour le Nouvel An, mais sans Iman...

Les voeux du Nouvel An selon Rania et Abdullah II de Jordanie, c'est une authentique affaire de famille. Toujours aussi éprise de son époux après bientôt 25 ans de mariage (noces d'argent qu'ils célébreront cette année, le 10 juin 2018) et folle de leurs quatre enfants, qui font sa fierté à longueur d'Instagram, la reine a toujours grand plaisir à partager la photo de famille qui accompagne ces mots bienveillants. Année après année, le couple royal hachémite livre ainsi des images pleines de tendresse et de décontraction, dans l'intimité de sa famille... Mais, pour le millésime 2018, une membre manque toutefois à l'appel : la princesse Iman.

Jamais encore – à l'exception des voeux pour la nouvelle année 2013 où le prince héritier Hussein, fraîchement âgé de 18 ans, posait à part –, le clan du roi Abdullah II n'avait pas été rassemblé au complet pour cette belle tradition. Mais la princesse Iman, deuxième des quatre enfants que lui a donnés la reine Rania, a une bonne excuse, que sa maman fournit en légende de l'image partagée sur son compte Instagram et reprise sur celui de la cour hachémite : "Alors que nous entamons 2018, meilleurs voeux de la part de ma famille (ainsi que d'Iman, qui est à l'université à l'étranger) à la vôtre !", a ainsi écrit l'épouse du souverain.

En l'absence de sa soeur aînée, c'est ainsi la princesse Salma (17 ans) qui se taille la part du lion, au centre de la photographie, passant ses bras autour de ses deux parents et habillée d'un haut sombre alors que tous les autres sont assortis en bleu ciel. Benjamin de la fratrie, le prince Hashem, qui aura 13 ans le 30 janvier et devient un vrai jeune homme, pose au côté de sa mère tandis que le prince héritier Hussein, 23 ans, se tient contre son père. Le fils prodigue et héritier, qui prend ce rôle qui lui a été confié en 2009 très au sérieux, ne se prive pas d'afficher régulièrement sur son propre compte Instagram toute l'admiration qu'il porte à son père, son modèle.