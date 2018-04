Raphaële (Koh-Lanta) "dévastée pour sa fille" : Ce qu'elle craignait le plus

Après sa première aventure en 2009, dans Koh-Lanta Palau , Raphaële a accepté de retenter l'aventure dans Koh-Lanta All Stars. Si elle était déterminée à aller le plus loin possible, la belle brune de 39 ans avait une grosse appréhension avant de s'envoler pour les Fidji comme elle l'a confié au cours de son entretient avec nos confrères de France Dimanche : "Ce que j'appréhendais le plus cette année, c'était de me séparer aussi longtemps de ma fille. J'ai mis du temps à me décider. Je ne savais pas si j'allais gérer ce sentiment de culpabilité qu'une maman peut avoir en se séparant ainsi de son enfant. Et curieusement, c'est elle qui m'a convaincue d'y aller. Elle m'a dit : 'Vas-y maman! Tu vas tout gagner !'"

Malheureusement, les Jaunes ont enchaîné les défaites quand elle faisait encore partie de l'équipe. L'aventurière était donc "dévastée pour [sa] fille" : "Je ne me voyais pas lui dire à mon retour que j'avais tout perdu. Et finalement, grâce à mes victoires individuelles sur l'île de l'Exil, elle a heureusement de quoi être fière de sa maman. C'est d'ailleurs elle qui m'a aidée à gagner."

Lorsqu'elle a rejoint l'île de l'Exil, Raphaël a beaucoup pensé à sa fille, à sa "maman disparue il y a vingt-trois ans des suites d'un cancer généralisé" et à son futur mari Swan. Ce qui lui a donné une force supplémentaire pour se surpasser.

L'intégralité de l'interview de Raphaële est à retrouver dans le France dimanche du 13 avril 2018.