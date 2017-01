Ray J : L'ex de Kim Kardashian renouvelle ses voeux... 6 mois après le mariage !

Ray J et sa Princess Love sont à peine mariés qu'ils ont déjà renouvelé leurs voeux ! D'après le toujours bien informé TMZ, l'ex-fiancé de Kim Kardashian a surpris la jeune créatrice de mode en lui offrant un somptueux voyage, six mois seulement après leur union.

L'été dernier, le couple s'est uni devant 150 invités lors d'une somptueuse cérémonie à Los Angeles. Mais rien n'est trop beau pour le chanteur de 36 ans qui a décidé d'emmener sa belle à Paris, la semaine passée. "Ray J a fait affréter un jet privé depuis Londres jusqu'à Paris puis ils ont séjourné à l'hôtel San Regis", rapporte le site américain qui précise en outre qu'il a investi une petite fortune dans une nouvelle alliance.

Sur un petit nuage, la bombe de 31 ans a documenté son séjour sur les réseaux sociaux. "Le château. À nouveau mariés. Un conte de fées. Rien que nous deux", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle, splendide dans une robe fourreau et une grosse bague au droit. Princess Love a aussi ajouté une photo d'une Bentley de collection qui semble les avoir conduits tout droit jusqu'au pied de la tour Eiffel où ils ont échangé un tendre baiser et renouvelé leur serment d'amour. Comme c'est romantique !

De quoi faire de l'ombre au somptueux mariage de son ex Kim Kardashian et le rappeur Kanye West, qui a lui aussi offert une nouvelle bague à sa femme en remplacement de son alliance – qui a malheureusement disparu lors de son rocambolesque braquage à Paris. Rappelons que Ray J, frère de la chanteuse Brandy, est principalement connu pour sa sextape avec la star de l'Incroyable Famille Kardashian, il y a dix ans.

Depuis, il a publié plusieurs albums studios dont All I Feel et Everything You Want. Il a aussi participé à de nombreuses émissions de télé-réalité donc My Kitchen Rules et Celebrity Big Brother dont il a finalement claqué la porté après seulement une semaine de participation, sans doute trop pressé de retrouver la femme de sa vie.