Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova : Retrouvailles complices pour le duo !

S'il y a une émission qui a créé de belles amitiés, c'est bien Danse avec les stars. Cette dernière a notamment révélé le fameux duo formé par Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova. Depuis leur victoire en 2014, le comédien de 24 ans et la danseuse de 31 ans sont devenus très complices. Le jeune homme a d'ailleurs pu compter sur cette dernière suite au décès de son père en février 2018. Elle ne manquait jamais de lui envoyer des messages adorables sur les réseaux sociaux. Le 13 mai 2018, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova se sont réunis et ils ont fait le bonheur de leurs fans...

S'ils s'étaient déjà retrouvés en compagnie des membres de l'équipe de Danse avec les stars au début du mois de mai 2018, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ont renouvelé l'expérience pour une occasion spéciale. Le duo s'est rendu à Rouen pour supporter Katrina Patchett qui ne chôme pas. Actuellement sur les routes pour le spectacle Holiday On Ice où elle tient le rôle principal aux côtés de Brian Joubert, la danseuse de DALS a été ravie de jouer devant ses amis. Ils ont ensuite fini la soirée dans un bar et ont partagé ces bons moments avec leurs abonnés sur Instagram.