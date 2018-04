Rayane Bensetti, premier anniversaire sans son père : Son déchirant message...

"Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres ! Pas parce que c'est mon anniversaire, mais parce que c'est la première fois que mon papounet ne me le souhaitera pas... Sentiments très partagés aujourd'hui...Mais merci de ce soutien ! Vous m'apportez un bonheur sans nom", lance-t-il sur le site de micro-blogging.

Un moment douloureux durant lequel celui qui donne la réplique à Thierry Lhermitte dans La Finale peut compter sur ses fans. "Courage, on est avec toi", "On ne t'oublie pas Rayane, tu es fort et on est fier de toi", "Nous on est là et on est des milliers derrière toi", peut-on ainsi lire en réponse.