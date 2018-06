Rayane Bensetti sans son père : Son message poignant pour un événement spécial

Le 8 février 2018, Rayane Bensetti vivait un moment très douloureux. Son papa, Bachir, est décédé des suites de la maladie de Charcot. Le comédien avait annoncé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux. Ce mardi 12 juin 2018, il a une nouvelle fois rendu hommage à son modèle lors d'un événement bien spécial.

C'est sur son compte Instagram que Rayane Bensetti a écrit un message poignant à l'occasion de l'anniversaire de son père. "Je n'oublierai jamais la date qu'il y a gravé sur mon bras... Le jour de ton départ est un bouleversement et un tournant dans ma vie, mais aujourd'hui c'est ta venue sur cette terre que j'honore..." Cette date est d'autant plus triste pour le jeune homme qui souffre de l'absence de son papa. "Premier anniversaire sans t'appeler ou te serrer dans mes bras c'est très dur papa... Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai papounet #Dad #TuEsPartoutAvecMoi #LovePourToujours", a-t-il conclu.