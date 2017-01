Rayane Bensetti, une arrivée difficile à Paris : "Je n'avais pas de toit"

Si aujourd'hui, Rayane Bensetti croule sous les projets et ne manque de rien, cela n'a pas toujours été le cas comme il l'a confié au détour d'une interview pour Télé Star.

Depuis qu'il s'est fait connaître du grand public dans Danse avec les stars 5, en 2014, l'acolyte de Denitsa Ikonomova enchaîne les projets à la télévision et au cinéma. Après avoir rappelé qu'il quittait la série Clem au terme de la septième saison, Rayane Bensetti s'est confié : "Il faut savoir se renouveler : j'ai envie que ceux qui me suivent découvrent d'autres personnages. Là, je m'éclate en faisant la voix de Robin dans Lego Batman, puis j'irai faire quelques dates pour la tournée de Danse avec les stars parce que la scène me manque. Mais mon but, c'est le cinéma. Après Tamara, mon premier film, j'ai reçu pas mal de propositions. J'étudie tout ça calmement pour organiser l'année prochaine."

Bien qu'il connaisse un franc succès, Rayane Bensetti n'oublie pas d'où il vient comme il l'a rappelé. En effet, sa vie était loin d'être rose lors de sa venue sur Paris (avant cela, il habitait à Lyon) : "J'ai vraiment été dans la merde ! Je n'en ai jamais parlé, mais mon arrivée sur Paris a été un peu... compliquée. J'avais 18 ans, je n'avais pas de toit, et avec mon pote, tous les soirs, on n'a pas su où dormir pendant plusieurs mois."

La roue a heureusement tourné pour le jeune homme depuis.