Reconnaissez-vous ce gamin craquant devenu acteur ?

Jeudi 30 août 2018, notre mystérieux acteur a amusé ses 38 000 followers en postant une photo d'époque sous le hashtag #tbt (pour Throwback Thursday, soit"Souvenir du Jeudi) et ces derniers ont fondu tellement il avait une bouille craquante étant enfant.

"Oh trop mignon"; "On vous reconnaît bien..." ; "Toujours la même bouille" ou encore "Trop mimi !!! On le croquerait !! Ce p'tit bout chou !!! Un sacré cupain à devenir celui là" ; "Oh le beau petit chou. Tite bouille à bisouter", peut-on lire. Un cliché aimé plus de 3 000 fois. Depuis, même s'il a bien grandi – il aura 45 ans le 22 septembre prochain –, il a toujours du succès et a fait tourner la tête d'Anaïs Tihay, sa compagne actuelle. Auparavant, il a été marié deux fois.

Avant de devenir humoriste et acteur (il a reçu une nomination aux César), il a fait carrière comme avocat fiscaliste à New York. Mais sa passion de la comédie a eu raison de sa carrière, il a donc décidé de rentrer en France pour se lancer. Grand bien lui en a pris.

Vous aurez ainsi reconnu... François-Xavier Demaison.