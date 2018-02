Reconnaissez-vous ce jeune garçon devenu un acteur césarisé ?

S'il dégage une sympathique sérénité – et une aisance à prendre la pose – rien ne prédestinait à la base de ce jeune garçon plutôt mignon à devenir l'un des plus grands acteurs français de la nouvelle génération.

Pourtant, le sens du spectacle, il l'a. Et très tôt. Fils d'un professeur de cinéma documentaire à Normale Sup, la Fémis et Sciences Po, et d'une mère auteure de manuels de loisirs créatifs, il a débuté le théâtre à l'âge de 11 ans, poursuivit avec un Bac L option théâtre, le Cours Florent et enfin le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. En 2010, après quelques apparitions au cinéma comme dans LOL, il intègre la Comédie-Française et en devient le plus jeune pensionnaire du haut de ses 21 ans.

La suite de l'histoire, on la connaît : des succès en rafale et en 2014, un César du meilleur acteur pour une performance acclamée. Vous avez bien évidemment reconnu Pierre Niney, le Yves Saint-Laurent césarisé.

Le comédien, que l'on a pu récemment voir au côté de Charlotte Gainsbourg dans La Promesse de l'aube, est actuellement à l'affiche du film d'animation Cro-Man, nouvelle production du légendaire Studio Aardman (Chicken Run, Wallace et Gromit...), raison pour laquelle il a posté cette photo d'archives. En effet, le jeune Pierre y pose avec un T-shirt du cultissime Wallace et Gromit dont il était déjà fan étant petit. La boucle est bouclée !