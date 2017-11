Pierre Niney : Sa chérie montre son ventre rond... "Ça ne devrait plus tarder"

Carnet rose en vue pour Pierre Niney. À 28 ans, l'acteur césarisé pour son interprétation dans le film Yves Saint Laurent s'apprête à endosser un nouveau rôle, le plus important de sa vie.

En effet, le 9 octobre dernier, sa compagne et bien-aimée Natasha Andrews posait à ses côtés, enceinte, lors du dîner de gala du 71e anniversaire des amis de CARE, organisé au Peninsula de Paris par l'ONG CARE France et son partenaire, la maison Dior. Vêtue d'une robe noire en dentelle et jouant sur la transparence, la jolie jeune femme soulignait alors son baby bump en posant les mains sur son ventre.

Sur Instagram, la ravissante jeune femme, actrice et photographe, a posté une nouvelle photo d'elle enceinte, mettant son ventre bien rond en évidence. "Ça ne devrait plus tarder", commente la future maman en légende, laissant entendre que l'accouchement pourrait bien être imminent. En commentaires, de nombreuses personnalités se sont manifestées, de Stefi Celma à Ana Girardot, Hugo Gélin, Alice David en passant par Laura Isaaz et Jeanne Damas ou encore la jeune maman Leila Bekhti.

Et lorsqu'une de ses amies lui dit "je parie que c'est un garçon" (hypothèse formulée par une autre personne considérant la forme du ventre), la jeune femme répond avec le sourire et une flopée d'emojis coeur "on te tiendra au courant".