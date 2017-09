Pierre Niney, fils de Charlotte Gainsbourg vieillie dans "La Promesse de l'aube"

C'est assurément l'un des films les plus attendus de cette fin d'année. La Promesse de l'aube, biopic dramatique d'Aric Barbier, vient de se dévoiler au détour d'un premier teaser spectaculaire et intense.

Le film, porté par Pierre Niney dans la peau de Romain Gary, est l'adaptation du roman autobiographique du célèbre romancier paru en 1960. Le livre, qui avait déjà été adapté au cinéma par Jules Dassin en 1971 et au théâtre, faisait notamment le récit de son enfance et de sa jeunesse auprès de sa mère, ancienne actrice russe portée par un amour et une foi inconditionnels en son fils, et de son entrée dans l'âge adulte. Dans cette nouvelle version d'Éric Barbier, la mère de Romain Gary est campée par Charlotte Gainsbourg, vieillie à l'écran – alors qu'elle n'a en réalité que dix-huit ans de plus que Pierre Niney.

Ce biopic, prévu dans nos salles pour le 20 décembre, retrace le parcours de Romain Gary, de son enfance en Pologne à son dur apprentissage d'aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale, en passant par son adolescence à Nice et ses années estudiantines à Paris. Pour ce voyage à travers les époques, le réalisateur du Dernier Diamant (dans lequel jouait Yvan Attal, le compagnon de Charlotte Gainsbourg) a posé ses caméras en Belgique, Hongrie, Italie et au Maroc.

Du côté de la distribution, avec le tandem Pierre Niney-Charlotte Gainsbourg, s'ajouteront notamment Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin et Finnegan Oldfield, la révélation des Cowboys.