Reconnaissez-vous cette bouille de chipie ?

Mardi 4 septembre 2018, se sentant d'humeur un peu nostalgique, notre mystérieuse petite fille blonde a partagé avec ses presque 5 000 followers une photo d'elle enfant. Sourire, regard, forme du visage... ses traits ont peu changé malgré les années qui passent.

"J'aimais tellement l'école, j'aimais tellement les livres et les cahiers. J'aimais tellement retrouver les camarades, j'aimais tellement les maîtres et les maîtresses. Chaque rentrée me provoque un petit pincement au coeur. Pas vraiment de la nostalgie, c'est trop loin ! Mais une pensée pour ceux qui traînent les pieds pour apprendre. #rentrée #école #apprentissage #angers #écolemonplaisir", a-t-elle écrit en légende de sa photo.

Devenue elle-même maman de trois garçons dont elle est très fière, cette gamine a surtout eu une belle carrière professionnelle grâce aux lettres. Journaliste et romancière, elle a toutefois été découverte par le grand public grâce à sa fonction de... première dame.

Vous aurez donc reconnu Valérie Trierweiler.

Thomas Montet