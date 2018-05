Reconnaissez-vous cette célèbre animatrice de TF1 à l'âge de 14 ans ?

Laurence Boccolini (55 ans) vient de dévoiler une archive personnelle.

Jeudi 24 mai 2018, l'animatrice du Grand blind test et des Cerveaux sur TF1 a en effet décidé de se montrer à l'âge de 14 ans, tout sourire, un verre à la main et stylée dans un petit top sans manche qui laissait entrevoir sa silhouette de sportive d'alors. "14 ans, les vacances, la Normandie et la danseuse classique que j'étais sommeille toujours en moi... #adolescente #happy #life #dream", a commenté Laurence Boccolini avec nostalgie.

Bien entendu, les admirateurs de la star ont été ravis de pouvoir commenter cette archive inédite. "Ce sourire reconnaissable !!! Il manque à la télé française en ce moment !", "Une femme de toute simplicité non stéréotypée, je vous admire, un bonheur de vous voir à la télé", "En regardant de plus près, on reconnaît bien votre petite frimousse", "Les rêves n'ont pas de date de péremption Laurence !!", pouvait-on lire dès les premières réactions.

La dernière fois que Laurence Boccolini a pris la parole sur Instagram, c'était le 8 mai dernier pour évoquer la très triste disparition de son amie Maurane. En légende d'un cliché les représentant complices, l'animatrice avait commenté avec émotion : "Ma Mô, mon ange aux yeux fermés... Je suis inconsolable <3"