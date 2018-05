Obsèques de Maurane : Pourquoi Laurence Boccolini n'y est pas allée...

Ce jeudi 17 mai 2018, les obsèques de Maurane avaient lieu en l'église Notre-Dame-des-Grâces de Woluwe-Saint-Pierre. Plusieurs stars avaient fait le déplacement comme Zazie et Pascal Obispo mais pas Laurence Boccolini. Très affectée, elle a réagi sur Instagram.

La populaire animatrice de TF1, amie de longue date de la regrettée chanteuse morte le 7 mai à 57 ans, a posté une publication dans laquelle elle dévoile la longue lettre manuscrite qu'elle a rédigée pour rendre hommage à Maurane et expliquer son absence. "Ma Mo. Je ne serai pas aujourd'hui à Bruxelles... Je ne peux pas ou... je ne veux pas. Non, je ne veux pas... Voilà. Je relis sans cesse nos messages, et je n'arrive pas à me convaincre qu'il n'y en aura plus d'autres. (...) Mon coeur est lourd. Ton coeur l'était aussi parfois... Souvent...", écrit-elle.

Laurence Boccolini ajoute : "La vie m'a donné un peu de ton rire, de ton affec­tion. Ce fut un cadeau extra­or­di­naire. Je le garde dans mon coeur à jamais. Je t'aime, ma Mo. Aujourd'hui ne crains rien, ceux qui t'aiment seront là, pour toi. Près de toi."