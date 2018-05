Maurane : La cause de sa mort révélée

Maurane est morte lundi 7 mai 2018 dans la soirée. Le corps de l'artiste a été retrouvée à son domicile dans la commune bruxelloise de Schaerbeek. Selon les premières constations sur place, la thèse criminelle a très vite été écartée pour expliquer cette disparition à 57 ans seulement. Selon les "bonnes sources" de SudInfo.be, l'autopsie a parlé...

Alors qu'elle avait chanté la veille à la fête de l'Iris à Bruxelles, Maurane aurait succombé à une crise cardiaque selon nos confrères belges. La nouvelle de son décès prématuré avait été communiquée dans la nuit par un porte-parole : "Le parquet de Bruxelles peut confirmer le décès lundi 7 mai 2018 dans le courant de la soirée de la chanteuse Maurane à son domicile à Schaerbeek. Une information judiciaire a été ouverte. Un médecin légiste ainsi qu'un laboratoire de la police fédérale sont descendus sur les lieux."

Maurane avait fille unique, Lou (24 ans), dont elle était très fière. Après de graves soucis de voix, l'artiste remontait tout juste sur scène et avait le projet de sortir un album hommage à Jacques Brel avant de partir en tournée l'année suivante. Dimanche, pour l'émission C'est du Belge de la RTBF, Maurane a donné sa dernière interview dans les coulisses de ce festival bruxellois où elle a chanté : "Ça fait trois jours que je rechante. C'est une espèce de renaissance parce que je vous avoue que j'ai vraiment cru, pendant presque un an, que je ne rechanterais plus (...) C'est reparti pour un tour, comme on dit, et puis 2019, la tournée... J'ai envie de dire que j'ai encore le temps, mais le temps passe tellement vite."