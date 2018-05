Maurane, son interview la veille de sa mort : "C'est une renaissance..."

Maurane est morte lundi 7 mai 2018. L'artiste de 57 ans a été retrouvée chez elle à Schaerbeek, une commune de Bruxelles. On ignore encore les circonstances de son décès. Après des soucis de voix deux ans plus tôt, elle remontait enfin sur scène et avait annoncé un album hommage à Jacques Brel dont le premier single devait sortir cet été. Dimanche, veille de son décès, elle a chanté en duo avec sa compatriote Typh Barrow qui a bien du mal à intégrer cette disparition.

Typh Barrow, 30 ans, est la dernière artiste à avoir chanté avec Maurane. C'était dimanche à la fête de l'Iris à Bruxelles. Ensemble, elles ont interprété La Chanson des vieux amants de Jacques Brel. Sur sa page Facebook, Typh Barrow a posté une vidéo de cet instant magique avec une artiste qui confiait encore récemment sur Instagram sa joie de remonter sur scène. "Je garde de toi le souvenir d'une belle âme et d'une immense Artiste, écrit Typh Barrow. Entière, généreuse, hypnotique, à fleur de peau, drôle. Merci pour ces moments magiques. Les mots sont trop petits. Quelle claque. Quelle classe. Je tremble."