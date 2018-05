Obsèques de Maurane : Zazie et Pascal Obispo unis pour un dernier adieu

Maurane laisse un vide immense depuis sa mort soudaine survenue dans la soirée du 7 mai 2018 à son domicile de Schaerbeek, près de Bruxelles. La chanteuse disparue à 57 ans a succombé à une crise cardiaque selon le média belge SudInfo.be. Une information que le parquet de Bruxelles n'a toujours pas confirmée officiellement alors qu'une autopsie a pourtant été pratiquée après la découverte de son corps inanimé.

Dix jours après le décès de Maurane, une cérémonie religieuse a été organisée ce jeudi 17 mai 2018 en Belgique, en l'église Notre-Dame-des-Grâces de Woluwe-Saint-Pierre. Le lieu et l'heure des obsèques (10h) de l'interprète de Toutes les mamas ayant été rendus publics, les fans se sont déplacés en masse pour cet ultime hommage. Plusieurs personnalités ont également participé à la cérémonie religieuse.

Zazie et Pascal Obispo ont affronté ensemble ce moment douloureux. Amis depuis de longues années, tous les deux coachs de The Voice 7 remportée par Maëlle, l'exceptionnel et jeune talent de Zazie, les deux chanteurs sont arrivés unis devant l'église, l'air grave et les yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Muriel Robin, Francis Lalanne, Luc Plamondon, Gérard Lenorman, ou encore Michel Fugain, Catherine Lara, Anggun accompagnée de son compagnon Christian Kretschmar ont également assisté aux obsèques de Maurane. Ceux qui n'ont pas pu venir jusqu'en Belgique ont envoyé des fleurs à l'instar de Patrick Bruel et Serge Lama. Tous deux ont également adressé quelques mots, Patrick Bruel se remémorant les "jolis souvenirs ensemble".

Quelques heures avant sa mort, Maurane était remontée sur scène après plusieurs mois d'absence liés à de graves problèmes de santé. "Ça fait trois jours que je rechante. C'est une espèce de renaissance parce que je vous avoue que j'ai vraiment cru, pendant presque un an, que je ne rechanterais plus. (...) C'est reparti pour un tour, comme on dit, et puis 2019, la tournée... J'ai envie de dire que j'ai encore le temps, mais le temps passe tellement vite", avait-elle confié à la RTBF à l'occasion de sa participation au Festival de l'Iris, à Bruxelles.