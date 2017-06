Renaud et Patrick Bruel : Réunis à L'Isle-sur-la-Sorgue entre VIP de la pétanque

Ce week-end, les stars de la Formule 1 étaient en Azerbaïdjan... et les stars françaises étaient dans le Vaucluse : nombre de célébrités y ont en effet pris part, comme chaque année, au Grand prix des personnalités de pétanque, samedi 24 juin 2017. Délocalisée d'Avignon à L'Isle-sur-la-Sorgue, qui accueillait pour la première fois l'événement, la 29e édition du fameux tournoi a accueilli pas moins de 400 compétiteurs sur 70 boulodromes. Régional de l'étape, le chanteur Renaud, bronzé et détendu, en était le parrain.

Comme lui, Patrick Bruel a le bonheur de posséder depuis une dizaine d'années une propriété dans la pittoresque commune vauclusienne, et il n'a pas boudé le plaisir, en attendant ses prochains concerts estivaux, de taquiner le cochonnet en bonne compagnie. "Aujourd'hui, je joue à domicile. On reçoit et on est fiers d'ailleurs de pouvoir participer à un événement populaire qui met en lumière L'Isle-sur-la-Sorgue", a-t-il commenté, grand vainqueur de la journée au nombre d'autographes, auprès de nos confrères de La Provence.

La déclaration d'amour de Renaud à L'Isle

Au parc Gautier, où étaient rassemblés des boulistes de haut vol – champions, chefs d'entreprise, people – pour le plus grand plaisir des spectateurs, Jean-Marie Bigard, Cécile de Ménibus, Axel Bauer, Alice Dona, Patrice Laffont, Jean-Pierre Castaldi ou encore Véronique de Villèle, entre autres, étaient venus ferrailler dans une ambiance des plus conviviales... et très, très chaude. Fidèle parmi les fidèles avec vingt-cinq participations à son actif, Jean-Jacques Bourdin était lui aussi au rendez-vous, avec son franc-parler : "On a bien fait de changer parce qu'à Avignon la municipalité n'a pas été très sympathique. Tant pis pour eux, ils ont tort parce que cela contribue au rayonnement d'une ville. On est très heureux d'être là !", a-t-il fait remarquer.

En milieu de matinée, Renaud, qui savoure toute l'année la tranquillité de L'Isle-sur-la-Sorgue, où il vit, a procédé au premier lancer de bouchon, sous le regard du maire l'islois, Pierre Gonzalvez : "J'ai dit "oui" pour venir car Gilbert Duffaux, l'organisateur, est un pote. Je voulais être là pour les gens du village, des gens que j'aime", a expliqué l'interprète de Mistral gagnant (mais aussi Fanny de la Sorgue et La pêche à la ligne, deux chansons inspirées par la Sorgue, où il se baignait, enfant). Et s'il a affirmé à La Provence être "nul en pétanque", cela ne l'a pas empêché de remporter sa première partie.

Après une journée passée à pointer et à tirer par plus de 35 degrés dans la Petite Venise du Comtat, les pétanqueurs se délectaient dans la soirée d'un repas offert au château de Saumane. Histoire de mettre le point final à cette belle journée, avant de patienter jusqu'à la 30e édition l'an prochain.