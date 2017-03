Renaud Lavillenie a demandé Anaïs Poumarat en mariage : de magnifiques fiancés !

Si Renaud Lavillenie a dû se résoudre mi-février à écourter sa saison en salle pour cause de blessure à un ischio-jambier, renonçant notamment à défendre ses titres aux championnats de France et d'Europe indoor, il ne manque pas de perspectives : d'abord celle, sportive, de "se soigner, se remettre d'aplomb et se repréparer", à laquelle il s'est déjà bien attelé comme en témoigne son compte Instagram ; mais aussi celle, personnelle, de se marier...

Bientôt dix ans après le début de leur belle histoire d'amour, l'athlète français de 30 ans a en effet demandé en mariage sa compagne de longue date, Anaïs Poumarat, elle aussi spécialiste du saut à la perche (vice-championne de France en 2015). Renaud Lavillenie a profité il y a quelques jours du 28e anniversaire d'Anaïs (née le 25 février 1989) et de moments passés dans le Puy-de-Dôme avec la Clermontoise et sa famille pour l'inviter à passer encore beaucoup d'autres anniversaires ensemble, en tant que mari et femme.

I said yes

Le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 n'a toutefois pas fait cette révélation lui-même, même si l'émoticône bague qu'il incluait au message d'anniversaire accompagnant sur Instagram une superbe photo de sa chérie lui sautant au cou sur fond de volcans d'Auvergne pouvait éventuellement faire penser à des fiançailles. Anaïs Poumarat s'est chargée en personne de couper court à tout suspense : "MEILLEUR ANNIVERSAIRE", a simplement écrit sur son propre compte la jeune femme... tout en glissant le hashtag sans équivoque #Isaidyes ("J'ai dit oui"), en légende d'une photo merveilleuse de tendresse prise par sa petite soeur Ines. À l'annulaire de sa main gauche, posée dans le dos de son fiancé, on distingue la fameuse bague.