Renaud : Un proche donne des nouvelles de son état de santé...

La santé de Renaud inquiète toujours ses milliers de fans depuis des années. En janvier 2019, le chanteur avait en effet été hospitalisé après une mauvaise chute lui occasionnant "de multiples contusions, ecchymoses, notamment sur le visage, et fractures des deux poignets". Sans vraies nouvelles du chanteur à la santé fragile depuis ce tragique accident, c'est son petit protégé, Gauvain Sers qui a fait quelques confidences sur le bien-être de son mentor, dans les colonnes de Télé-Loisirs.

En effet, l'artiste de 29 ans qui a grandi dans la Creuse peut compter sur le soutien de Renaud et révèle d'ailleurs échanger souvent avec lui. "Bien sûr, on s'envoie des sms ou on se téléphone, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Je ne peux pas vous dire quand il reviendra, mais il va plutôt bien...", a confié Gauvain Sers à nos confrères.

Renaud avait vite vu le potentiel de ce jeune chanteur. "Il a été touché par ma chanson Mon fils est parti au Djihad. Moi, je ne sortais de nulle part alors faire la tournée avec lui, devant le public qui venait pour lui, durant 75 dates, c'était énorme. Et j'ai beaucoup appris de lui, de son humilité, de sa générosité, il donne tout pour son public", a poursuivi Gauvain Sers. L'artiste est toujours en tournée pour son dernier album, Les oubliés, et fera d'ailleurs une date au Zénith de Paris, le 25 avril 2020.