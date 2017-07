Richard Berry, 66 ans, jeune papa tendre et gaga avec sa petite dernière

La famille, c'est sacré. Très actif sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram où il est désormais suivi par plus de 12 000 fans, Richard Berry utilise régulièrement son compte pour commenter l'actualité, évoquer ses nouveaux projets au cinéma et - fait plus rare - diffuser des photos de moments avec ses proches.

Il y a quelque temps, c'est au côté de sa maman adorée Stella que l'acteur s'est affiché, divulguant uniquement la main de la femme de 91 ans tandis qu'elle se remettait d'un petit souci de santé. Cette semaine, c'est avec sa petite dernière, Mila, 3 ans, née de ses amours avec sa troisième épouse Pascale Louange, qu'il a pris la pose.

Sur le cliché publié lundi 17 juillet, Richard Berry se montre souriant, serein. Sa benjamine se tient dans ses bras et l'enlace autour du cou. Le visage de la fillette a été coupé en grande partie afin de protéger son anonymat. "L'amour de ma vie ! #photo @gerard.harten", a simplement commenté le papa gaga.