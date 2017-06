Richard Bohringer grand-père : "J'ai beaucoup de difficultés avec les enfants"

Inséparable binôme, Romane et Richard Bohringer se sont confiés jeudi 29 juin dans l'émission de Philippe Vandel Tout et son contraire, sur les ondes de France Info.

Alors qu'ils seront du 4 au 8 juillet prochain au Festival de la correspondance de Grignan, édition dont ils sont parrain et marraine et qui a pour thème la famille, l'acteur de 75 ans et la comédienne de 43 ans ont donc profité de cette actualité pour évoquer leurs liens ainsi que leurs rapports avec les autres membres de leur clan.

Encouragé par Philippe Vandel, Richard Bohringer s'est ainsi remémoré les premières années de la vie de sa fille, qu'il a élevée en père célibataire après le départ de la mère de l'actrice [Marguerite Bourry, NDLR] lorsqu'elle était tout juste âgée de 9 mois. S'il est parvenu à trouver un équilibre dans son rôle de papa, le comédien a toutefois admis qu'il n'était pas un grand-père idéal avec ses petits-enfants.

"Je suis très mauvais. Je ne suis pas grand-père du tout. J'ai beaucoup de difficultés avec les enfants, j'ai beaucoup de mal. Que ce soit avec les enfants de mon fils aîné [Mathieu, fils qu'il a eu avec Astrid Marcouli, son épouse depuis 1986, NDLR] ou avec ceux de Romane, je ne suis pas un grand-père du tout", a-t-il spontanément déclaré. "C'est la première fois que je l'entends dire ça", a ajouté dans un léger rire celle qui est maman de Rose (8 ans) et de Raoul (5 ans), confirmant ainsi les propos de son père.

Lors de son interview, Richard Bohringer est également revenu sur son combat contre le cancer, dont il se disait en "quelque sorte guéri" en 2015. "C'est pas 'on a eu un cancer'. C'est 'on a le cancer'. La rémission, c'est pas une guérison, on se trimballe avec ce truc au-dessus de la tête. Mais je préfère parler d'un accident, oui, j'ai eu un accident de parcours. (...) Ça a changé pas mal de trucs. Ça ne me rend pas très sociable. Ça m'ouvre au regard. J'ai un regard encore plus enquêteur des destins, je m'assoie souvent sur des terrasses... Je chope vraiment des trucs. Je trouve que la vie n'est pas drôle pour les gens", a-t-il conclu.