Richard Bohringer : "Mes rapports avec Romane sont magnifiques, lumineux"

Richard Bohringer est un homme heureux au sein d'une famille nombreuse. Il est le papa de Lou et Richard Jr., dont la mère est Astrid Marcouli – elle a aussi un fils Mathieu, que l'acteur considère comme le sien – et bien sûr de Romane Bohringer, l'actrice de 43 ans qui avait crevé l'écran en 1992 dans Les Nuits fauves. Sa fille aînée n'avait que 9 mois quand sa mère, Marguerite Bourry dite Maggy Bohringer, a abandonné le foyer conjugal. Depuis, son père est son pilier. Cette épreuve de la vie a certainement renforcé le lien entre Romane et Richard et leur belle complicité est palpable sur les écrans comme dans la presse. Cette fois, c'est dans Télé Star que le héros du Grand Chemin parle de sa fille chérie.

Dans le téléfilm Tensions sur le Cap Corse qui marque son retour sur le petit écran après ses graves problèmes de santé, Richard Bohringer donne la réplique à Amira Casar. Elle joue sa fille, comme dans La Vérité si je mens, déjà, où il avait incarné un père très protecteur. Cependant, dans la fiction diffusée sur France 3, les relations entre leurs personnages sont plus difficiles. La journaliste fait alors rebondir le comédien sur sa relation avec sa propre fille : "Mes rapports avec Romane sont magnifiques, lumineux. Tous les pères sont un peu comme ça avec leur fille, mais c'est vrai qu'elle me ravit. Par ses engagements, ses prestations au théâtre, cette façon de combattre qu'elle a dans la vie." Il précise ensuite avec enthousiasme que tous ses enfants le portent.

Il nous tarde de retrouver le comédien, épanoui et serein, sur le petit écran après son retour médiatique en 2015 sur les planches dans la pièce J'avais un beau ballon rouge. Il avait dû faire un pause pour affronter le cancer, soutenu par sa famille et notamment par Romane bien sûr. Aujourd'hui, il ne veut plus parler de "maladie" mais d'accident : "Parce que j'en avais par-dessus la tête du mot maladie. Donc, c'est l'accident. Quand il est arrivé, j'avais beaucoup de casseroles au cul sur le plan caractériel. Je ne renie rien mais j'ai quelques révoltes, c'est vrai. L'accident m'a permis des mois et des mois, des nuits et jours de gamberge."

Tensions sur la Cap Corse, sur France 3 le samedi 8 avril à 20h55

