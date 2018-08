Richard Gere bientôt papa à 69 ans : Sa jeune épouse est enceinte

En couple depuis quatre ans avec Alejandra Silva, activiste espagnole de 35 ans qu'il a épousée au mois de mai à Washington, Richard Gere s'apprête à écrire une nouvelle page de sa vie. Selon le média espagnol ABC, l'acteur de bientôt 69 ans (il les fêtera le 31 août) s'apprête à remettre le nez dans les couches. Sa jeune femme est effectivement enceinte.

S'il s'agit du premier enfant pour le couple, c'est en revanche le second pour chacun d'entre eux. Le comédien hollywoodien est père d'un fils de 18 ans, Homer, né de son second mariage avec Carey Lowell (dont il avait divorcé en 2016). De son côté, Alejandra Silva est maman d'un petit Alberto (5 ans), dont le papa est son ex-mari, l'homme d'affaires Govind Friedland. Le couple s'était séparé en 2015.

Début juin, Richard Gere avait crié son amour pour sa nouvelle femme dans un entretien au magazine Hello !, se décrivant comme "l'homme le plus chanceux de l'univers". "Comment ne pourrais-je pas l'être ? Je suis marié à une femme magnifique et intelligente, sensible, engagée pour aider les autres, qui est drôle, patiente, sait faire preuve de pardon, cuisine à merveille et qui fait les meilleures salades du monde", avait-il énuméré.

Discrète, Alejandra Silva s'était confiée sur son futur mari en 2016. "Richard est mon héros dans la vraie vie. J'étais un peu perdue, sans lumière, et le rencontrer a donné un sens à ma vie", avait-elle clamé auprès de Hola!.