Ricky Martin : Les fesses à l'air devant Penélope Cruz, qui immortalise...

Visiblement, le tournage de la série American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace n'est pas totalement fini. L'actrice Penélope Cruz a posté sur son compte Instagram une photo de sa loge et on peut y voir son collègue Ricky Martin les fesses à l'air...

Mardi 18 juillet, la superbe actrice espagnole, qui incarne Donatella Versace dans la série, a partagé une photo de Ricky Martin, torse nu et surtout le haut des fesses à l'air libre, se faisant recouvrir ses tatouages par une maquilleuse.

Le chanteur a déjà été repéré sur le plateau de tournage, à Miami, les bras totalement dépourvus de ses habituels motifs. Amusée, Penélope Cruz a donc immortalisé le moment et a écrit en légende : "La vue depuis ma chaise." Un commentaire accompagné d'un smiley souriant qui en disait long sur son plaisir à voir son partenaire dans cette position...