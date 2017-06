Ricky Martin : "Je me suis retrouvé nu au lit devant 20 personnes"

L'an prochain, Ricky Martin reviendra à la télévision dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story et il a été marqué par le tournage, en particulier par une scène de sexe...

Interrogé par Entertainment Weekly, Ricky Martin (qui interprète Antonio D'Amico) a raconté qu'il jouait une scène de sexe avec son partenaire à l'écran, Edgar Ramirez (qui incarne Gianni Versace), et qu'il a finalement abordé la situation plus facilement qu'il ne l'imaginait. "Je pensais que j'allais être plus mal à l'aise. L'exhibitionnisme en vigueur était forcément présent au début et puis, tout à coup, je suis me retrouvé tout nu au lit devant 20 personnes, de l'équipe de tournage jusqu'à ce nouvel acteur rencontré le jour même", a-t-il raconté. De quoi rendre jaloux son fiancé, le beau Jwan Yosef – dont des photos de lui nu refont surface sur la Toile !

Ricky Martin, qui donne la réplique à Penelope Cruz (alias Donatella Versace) ainsi qu'au sexy Darren Criss (dans la peau d'Andrew Cunanan), a ajouté : "Je n'étais pas du tout nerveux. Au contraire, j'étais prêt à faire ce qu'il fallait faire." Un acteur facile à manier !