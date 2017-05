Darren Criss : Nu sur la Toile, le beau gosse fait rougir ses fans...

Actuellement en plein tournage de la série Versace American Crime Story, l'acteur américain Darren Criss passe beaucoup de temps en tenue légère. Il faut dire que le plateau est installé sous le soleil la Floride puisque la série relate l'assassinat du couturier Gianni Versace, survenu en 1997 à Miami. Sur Twitter, l'acteur a profité d'une pause pour s'afficher... tout nu.

Mardi 30 mai 2017, Darren Criss a donc posté un selfie de lui, dans le plus simple appareil, masquant son sexe d'un maillot de bain qu'il tient à la main. "Bon, qu'est-ce qui est le plus rouge ? Mon coup de soleil, mon maillot ou VOTRE VISAGE ??? #ACSVersace", a-t-il commenté en s'amusant à l'idée que ses admiratrices (et admirateurs) puissent rougir face à ce cliché très sexy et inattendu. L'acteur de 30 ans, ex-star de la série comico-musicale Glee, a fait sensation et il a été liké des milliers de fois. Il faut dire que le beau brun affiche un corps de rêve et qu'on aurait bien aimé qu'il laisse tomber son maillot...