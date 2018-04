Rihanna : Canon en minijupe, elle brave un boycott

Rihanna a officiellement été adoubée Icône mode en 2014, lors des CFDA Fashion Awards. Elle continue de consolider son titre 4 ans plus tard, en partageant avec ses millions d'admirateurs ses coups de coeur vestimentaires. Son dernier crush s'est produit à Milan et pourrait lui valoir quelques critiques...

Jeudi 5 avril, Rihanna a lancé à Milan le nouveau produit phare de sa marque de maquillage, FENTY BEAUTY. Elle a profité de son séjour en Italie pour mettre à jour sa garde-robe. Vendredi, la superstar de 30 ans a été surprise dans un magasin Gucci.

Pour cette sortie shopping, @badgalriri portait une veste et une jupe d'une autre maison italienne, Dolce & Gabbana. Un t-shirt blanc et des sandales dorées complétaient son look du jour.