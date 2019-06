Rihanna devient la chanteuse la mieux payée au monde, largement devant Beyoncé

"Je veux simplement voir les choses avec ma perspective. Je suis une jeune femme noire qui adore et adopte les idées et les énergies des jeunes et veut les transformer en quelque chose de luxueux pour une maison de luxe", avait récemment confié Rihanna à l'AFP. À 31 ans, elle a prouvé qu'elle était tout aussi douée pour faire des albums que pour créer des marques de luxes à plusieurs centaines de millions de dollars.

Rihanna a construit le véritable empire qu'est Fenty. La marque domine le marché du maquillage, de la lingerie, mais aussi du luxe, la femme d'affaires ayant signé chez LVMH en mai 2019. Autant d'activités, gérées d'une main de maître, qui lui ont rapporté beaucoup. Selon le magazine Forbes, Rihanna devient ce 4 juin 2019 la chanteuse la plus riche du monde avec une fortune estimée à 600 millions de dollars.

Elle devance ainsi (de très loin) Madonna et ses 570 millions, Céline Dion (450 millions) et Beyoncé (400 millions). Un pactole qu'elle doit principalement à sa marque Fenty Beauty, distribuée mondialement par Sephora, qui a généré 570 millions de dollars en 2018 avec seulement... quinze mois d'existence. Il faut dire que Fenty Beauty a bousculé les codes de la beauté en sortant un fond de teint adapté à toutes les couleurs de peaux comprenant plus de 40 teintes.

La réussite de Rihanna porte également un message très fort pour les jeunes femmes noires, elle qui a réussi à se creuser une place de choix dans une industrie habituellement gérée par des hommes blancs. "Je sais que je ne suis pas ici parce que je suis noire. Je suis ici pour toutes les choses que j'ai à offrir. C'est dans ça qu'ils ont investi", avait confié Rihanna en mai 2019 au New York Times, en évoquant son entrée au sein du groupe LVMH. Historique.