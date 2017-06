Rihanna fâchée avec Naomi Campbell à cause de son nouveau chéri ?

Là où Rihanna passe, le reste du monde trépasse. Et la belle Naomi Campbell ne fait pas exception à la règle. Alors qu'on apprenait hier que la célèbre popstar de 29 ans était en couple avec un riche héritier saoudien, du nom d'Hassan Jameel, il semblerait que tout le monde ne voie pas cette idylle d'un très bon oeil. Surtout la panthère au tempérament de feu.

Si l'on en croit les journalistes du tabloïd The Sun, leur romance serait au coeur de la supposée brouille entre Naomi et Rihanna. Rappelons que l'ancien top model de 47 ans et l'homme d'affaires, dont la fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars, aurait entretenu une relation l'été dernier. Et la bombe ne serait pas franchement ravie que son ex et Rihanna se soient autant amourachés l'un de l'autre, elle qui déteste passer au second plan.

"Ce sont deux femmes formidables, personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé entre Naomi et Hassan mais ce qui est sûr, c'est qu'elle déteste être le second choix", rapporte un informateur du magazine. Rappelons que Rihanna et Naomi Campbell étaient bonnes amies avant de se déchirer violemment l'année dernière, et il semblerait qu'Hassan en soit la cause.

Selon la Page Six du New York Post, les deux femmes s'étaient férocement disputées dans un club parisien avant de se désabonner des réseaux sociaux l'une de l'autre. "Tout va bien", avait pourtant assuré Naomi Campbell sur le plateau de l'émission d'Andy Cohen, interrogée sur sa relation avec Rihanna. Puis d'ajouter avec un clin d'oeil : "Bien sûr que tout va bien, je suis une actrice, Andy, maintenant, n'est-ce pas ?"

De son côté, l'interprète de Pon De Replay est sûre de son choix. Après avoir fréquenté les rappeurs Chris Brown et Drake, puis l'acteur Leonardo DiCaprio et le chanteur Travis Scott, Riri aurait confié à des amis qu'elle avait l'impression d'avoir trouvé le "bon" en la personne d'Hassan Jameel, héritier des droits du concessionnaire automobile Toyota au Moyen-Orient et du championnat d'Arabie saoudite de football.

Coline Chavaroche