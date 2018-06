Rihanna : Un look farfelu et audacieux pour "Ocean's 8" devant Sandra Bullock

Les hommes se comptaient sur les doigts de la main lors de la première mondiale, mardi 5 juin 2018, du film Ocean's 8. Et pour cause, cette suite d'Ocean's Eleven est emmenée par un cast de huit femmes d'exception. Et toutes étaient sur le tapis rouge du Alice Tully Hall à New York, à l'instar de Sandra Bullock. La star américaine arborait une robe scintillante et légèrement décolletée, tandis que sa partenaire Cate Blanchett, toujours parfaite, avait opté pour un tailleur pantalon très élégant.

Mais pas de quoi voler la vedette à Rihanna. La chanteuse et actrice portrait une création Givenchy qui a dérouté plus d'un observateur. L'un d'eux a d'ailleurs plutôt bien résumé la situation : "La robe en elle-même est horrible mais quand Rihanna la porte, c'est magnifique." On vous laissera juge... Non loin d'elle, on a également croisé Anne Hathaway, qui fait elle aussi partie de ce casting 5 étoiles, tout comme Sarah Paulson, immanquable dans sa robe verte fluo. Helena Bonham Carter, fidèle au noir, Mindy Kalling et Awkwafina complétaient le tableau féminin. Chez les hommes, James Corden, Elliott Gould et le réalisateur Gary Ross étaient présents.

Avant eux, une flopée d'invités ont fait crépiter les flashs, avec en tête le duo formé par les complices Gigi Hadid et Lily Aldridge. Les deux tops ont fait parler leur sens du glamour sous le regard attentif d'Anna Wintour. Cindy Bruna, Adriana Lima, Olivia Milch, Dascha Polanco, Gigi Georgeus, les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, la créatrice Alexander Wang ou encore Charlotte Kirk ont été aperçues.

L'histoire d'Ocean's 8 : La soeur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d'une équipe de professionnelles de l'arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé Met Ball de New York et réaliser ainsi le plus gros coup jamais orchestré par les Oceans'.

Ocean's 8, dans nos salles le 13 juin.