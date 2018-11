Rob Kardashian : Plumé, il vit chez sa mère, qui a racheté sa marque

Une solidarité à toute épreuve unit les membres de la famille Kardashian ! Rob est le dernier en date à en bénéficier. Financièrement dans le rouge à cause de son litige avec Blac Chyna, le jeune homme de 31 ans est retourné vivre chez sa mère et lui a vendu sa marque d'accessoires.

L'info est signée The Blast ! Documents à l'appui, le site révèle que Rob Kardashian a vendu sa maison et qu'il est retourné vivre chez sa mère. En plus de l'accueillir, Kris Jenner a acquis 50% de sa marque de chaussettes, Arthur George, désormais en grandes difficultés.

"Auparavant, la marque devait, en grande partie, son succès à mes publications régulières et à ma promo sur les réseaux sociaux. La demande d'ordonnance restrictive d'Angela [le vrai prénom de son ex-fiancé, Blac Chyna, NDLR] à mon encontre inclut plusieurs interdictions sur le contenu de mes publications en ligne. Pour éviter de possibles problèmes à venir, j'ai presque éliminé ma présence sur les réseaux sociaux", écrit Rob Kardashian dans les documents publiés par The Blast. Il explique également qu'il est endetté à hauteur de 300 000 dollars, qu'il a des difficultés à payer ses impôts pour l'année 2017 et doit s'acquitter des 20 000 dollars mensuels de pension alimentaire pour sa fille Dream.

Côté business, Blac Chyna se porte à merveille ! Le mannequin de 30 ans a bien profité de sa relation avec Rob Kardashian et du scandale de leur séparation. Elle posséderait désormais plus d'un million de dollars en liquide et dans ses comptes courants, un million de dollars d'actions et d'obligations et gagnerait 60 000 dollars par mois grâce à ses différentes entreprises.

Rob Kardashian et Blac Chyna se retrouveront au tribunal en décembre.