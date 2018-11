Robert De Niro célibataire à 75 ans : il divorce de Grace après 31 ans d'amour

Robert De Niro repasse par la case célibat. Selon les informations rapportées le 20 novembre 2018 par le magazine People, l'acteur hollywoodien s'est effectivement séparé de son épouse Grace Hightower après plus de trente ans de relation et vingt et un ans de mariage. "Parfois, les choses ne fonctionnent pas de la façon dont on l'aurait espéré ou dont on l'aurait souhaité", a confirmé un proche.

Le comédien de 75 ans avait rencontré Grace (63 ans) en 1987 et l'avait épousée dix ans plus tard dans leur propriété de Marbletown (New York). De cette union sont nés un fils, Elliott (20 ans), et une fille, Helen (bientôt 7 ans, née par mère porteuse). Grace et Robert De Niro s'étaient séparés une première fois en 1999 mais s'étaient finalement réconciliés quelque temps plus tard. En 2004, ils avaient ainsi renouvelé leurs voeux de mariage lors d'une grande fête réunissant plusieurs célébrités, dont son ami de toujours Martin Scorsese mais aussi Meryl Streep et Ben Stiller.

La dernière apparition publique du couple remonte au mois de juin dernier lorsqu'ils avaient assisté ensemble à la 72e édition des Tony Awards à New York.

Robert De Niro est aussi père de quatre autres enfants : Drena (47 ans) et Raphael (42 ans), dont la mère est son ex-femme Diahnne Abbott, ainsi que les jumeaux Julian et Aaron (23 ans), avec son ancienne compagne Toukie Smith.