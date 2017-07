Roger Federer en larmes à Wimbledon, devant ses adorables jumeaux et Mirka

Lors de son discours, le grand vainqueur de Wimbledon s'est également montré troublé, se livrant comme rarement. Au sujet de ses fils, très élégants pour l'occasion, il a déclaré avec légèreté : "Ils n'ont sûrement aucune idée de ce qu'il se passe. Ils pensent probablement que c'est très beau à voir et que c'est un joli terrain de jeu, mais ce n'est pas vraiment cela, ici. J'espère qu'un jour ils comprendront." Habillées de robes fleuries et de gilets blancs, Charlene Riva et Myla Rose ont également eu le droit à quelques mots. "Elles aiment me regarder jouer un peu, mais je crois qu'elles ne sont venues que pour la finale", a-t-il confié en riant. "Mais c'est un merveilleux moment pour nous en tant que famille et je voudrais remercier mon équipe", a tenu à ajouter le grand champion.