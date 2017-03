Roger Federer : Parenthèse complice à la plage avec sa femme Mirka

Cet instant de repos à la plage, Roger Federer ne l'a pas volé. Venu à bout de l'Espagnol Roberto Bautista le 28 mars dernier après un match en deux sets particulièrement accroché aux Master 1000 de Miami, le champion suisse de 35 ans a laissé place à la détente le lendemain.

Le célèbre numéro 6 mondial a été aperçu hier (mercredi 29 mars) sur l'une des nombreuses plages de la baie de Floride. Le tennismen n'était cette fois-ci pas accompagné de ses quatre enfants (ses jumelles Charlene et Myla, 7 ans, et ses jumeaux Leo et Lenny, qui fêteront leur troisième anniversaire le 6 mai prochain) mais de celle qui le soutient aux quatre coins du monde, sa femme Miroslava Vavrinec. Marié depuis 2009 à celle que tout le monde surnomme Mirka, Roger Federer a profité de cette parenthèse en amoureux pour se reposer. Si son épouse a peaufiné son bronzage dans un maillot de bain deux-pièces, le récent gagnant de l'Open d'Australie est resté en T-shirt pour faire la sieste, se recouvrant même d'un drap pour éviter d'éventuels coups de soleil.

Espérons que Roger Federer a bien rechargé ses batteries puisqu'il sera confronté à un nouvel adversaire pour le moins coriace en huitièmes de finale, Tomas Berdych. Le Suisse et le Tchèque se sont précédemment rencontrés en Australie.

Pour cette nouvelle participation aux Masters 1000 de Miami qui lui sourit jusqu'à présent, Roger Federer a pu compter sur de nombreux absents pour lui faciliter la tâche. Parmi les forfaits, celui de Novak Djokovic, touché au coude droit mais aussi celui du Jo-Wilfried Tsonga, papa depuis quelques jours. Le joueur français a annulé sa venue à Miami pour rester auprès de sa belle compagne Noura El Shwekh, sur le point d'accoucher. Il a bien fait de rester en France puisque leur petit Sugar a effectivement pointé le bout de son nez, un peu plus tôt que prévu.

