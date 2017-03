Roger Federer : Câlins à la plage avec ses enfants, avant un nouveau défi

Il passe son temps à enchaîner les tournois aux quatre coins du monde, le plus souvent suivi par sa femme Mirka et leurs quatre enfants. Après avoir remporté l'Open d'Australie et le tournoi d'Indian Wells, Roger Federer poursuit sa très bonne saison avec le Masters 1000 de Miami, qui débute cette semaine. Avant d'entamer cette nouvelle compétition, le champion suisse de 35 ans a fait le plein de câlins auprès de ses jumelles Charlene et Myla, 7 ans, et de ses jumeaux Leo et Lenny, qui fêteront leur troisième anniversaire le 6 mai prochain.

La joyeuse et grande tribu a été repérée le 20 mars sur l'une des nombreuses grandes plages de Miami. Si les conditions climatiques n'étaient pas favorables pour une baignade, les ravales de vent n'ont pas empêché Roger Federer de s'amuser avec ses quatre enfants. Sollicité par tous ses bambins, le 6e joueur mondial a pris soin de tous les chouchouter, portant les plus petits lors de moments de fatigue, faisant virevolter les plus grandes.

Détendu avant d'entamer ce nouveau défi à Miami, Roger Federer pourra compter sur de multiples absences pour faciliter son parcours. Parmi les forfaits, celui de Novak Djokovic, touché au coude droit mais aussi celui du Français Jo-Wilfried Tsonga qui a annoncé qu'il resterait près de sa compagne enceinte, Noura El Shwekh, qui doit très prochainement donner naissance à leur premier enfant. "Bonjour à tous, je suis déçu de vous annoncer mon retrait du tournoi de Miami mais j'ai dû rentrer pour la bonne cause... #babycomingsoon", a partagé le champion français sur son compte Twitter le 17 mars dernier.