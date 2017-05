Roger Moore : Violence, amour, enfants... Qui étaient les femmes de sa vie ?

S'il fut le cliché du séducteur sur grand écran, incarnation parfaite du fantasme James Bond et de l'espion viril, Roger Moore était loin de cette réalité dans sa vie amoureuse. Des femmes qui ont gravité autour de l'acteur britannique, mort à l'âge de 89 ans ce 23 mai, il y en a eu. Mais nous allons nous concentrer sur quatre d'entre elles, ses quatre épouses.

Tout commence avec un premier mariage, en 1946 avec Doorn Van Steyn, une étudiante, actrice et patineuse née sous le nom de Lucy Woodard qui avait six ans de plus que lui. Roger Moore a alors 18 ans et vit dans la famille de sa femme, à Streatham. Leur rupture sera due à des tensions autour de questions financières et de l'incapacité de la jeune femme à croire aux qualités d'acteur de son homme. Des années plus tard, ce dernier dépeindra le portrait d'une femme violente et colérique. "Elle m'a jeté une théière à la figure. Je prenais le soleil dans le jardin, je suis rentré et je me suis déshabillé, (...) et cette théière est arrivée sur moi. Je lui ai dit 'Ok, c'est bon, je me tire', a-t-il raconté dans l'émission Life Stories. Elle est sortie de la pièce en trombe et j'ai entendu la baignoire se remplir. Je me suis dit, 'Quelle grosse vache, je la quitte et elle prend un bain.' Alors j'ai défoncé la porte de la salle de bain, elle était en train de mettre tous mes vêtements dans l'eau, en me disant 'Maintenant, quitte-moi'. J'ai attendu qu'ils sèchent. Ce mariage était maudit."

Il est victime de violences conjugales

En 1952, Moore retente l'expérience avec une femme encore plus âgée que lui, Dorothy Squires, une chanteuse galloise de treize ans son aînée. Ils se marient juste après le divorce de Van Steyn et Moore et s'envolent pour les États-Unis afin de poursuivre leurs carrières respectives. C'est d'ailleurs en 1954 que le légendaire Lord Brett Sinclair d'Amicalement Vôtre signe son premier contrat de sept ans avec la MGM. Mais leur mariage s'effrite, entre leur différence d'âges, les fausses couches dont a été victime Squires et la passade de Moore avec l'actrice britannique Dorothy Provine. Là encore, des années plus tard, le comédien se dira victime de violences conjugales. "Il y avait des confrontations. Je me souviens, pour éviter ça, j'avais l'habitude de jouer un peu de guitare. Un jour, j'étais assis sur le bord de la table à gratter les cordes et elle rouspétait sur quelque chose sans que j'y fasse attention. D'un coup, comme au ralenti, j'ai senti ma guitare m'échapper, je l'ai vue au-dessus de ma tête et... boum." Roger Moore avoue que cette femme n'était pas épanouie dans cette relation, en partie à cause de lui : "Dorothy n'était pas heureuse. Elle a jeté une brique à travers ma fenêtre. Elle a passé sa main à travers pour attraper mon T-shirt et s'est coupée le bras."

Roger Moore, un amoureux... coureur de jupons

Et la raison de son malheur s'appelle Luisa Mattioli, une actrice italienne avec qui Moore entretient une idylle. Squires fera alors tout ce qui est en son pouvoir pour nuire à leur relation, tentant différentes manoeuvres judiciaires. En définitive, après des années à s'écharper par avocats interposés, Roger Moore finira par payer son traitement lorsqu'elle est atteint d'un cancer en 1996, et ce jusqu'à sa mort, deux plus tard. Quant à Luisa, qu'il rencontre sur le tournage de Romulus (auquel participe Mylène Demongeot et Jean Marais), il l'épouse en 1969 à Londres. À l'époque, le comédien était déjà devenu une star grâce à Ivanhoé et Le Saint...

Avec sa troisième épouse, Roger aura trois enfants : Deborah (née en 1963), Geoffrey (un acteur qui est apparu au côté de son père en 1976 dans Sherlock Holmes in New York) et Christian, un producteur). À ses côtés, il vivra la grande épopée James Bond et les sept films qui ont fait de lui l'homme le plus doué de l'histoire de 007. Ils se séparent en 1993 lorsque Mattioli apprend que son mari s'est rapproché d'une socialite danoise, Kristina "Kiki" Tholstrup. Cette dernière sera son ultime femme.

Sa dernière histoire, la plus belle

Elle arrive dans un contexte particulier, au moment où les médecins diagnostiquent à Moore un cancer de la prostate et décide alors de changer de vie. L'ironie, c'est que Mattioli et Tholstrup ont été longtemps amies, avant que la seconde ne trahisse la première. De son côté, Roger Moore doit affronter le silence terrible de ses enfants, qui refusent de lui parler, avant de se réconcilier avec lui.

En 2000, Moore et sa troisième ex-femme s'accordent sur un divorce estimé à 10 millions de livres sterling en faveur de l'actrice italienne. Roger peut alors se marier avec la Danoise, ce qu'il fait en 2002. C'est elle qui accompagnera l'acteur britannique – qui parle d'une relation "tranquille", "aimante" et "calme" – jusqu'à sa mort, ce mercredi 23 mai.