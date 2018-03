Romane Serda : "Renaud est très tendre avec son fils Malone"

À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Pour te plaire, Romane Serda s'est longuement confiée dans les pages de Paris Match, en kiosques ce jeudi 15 mars et dont Johnny Hallyday fait la couverture. En commentant les textes de ses nouvelles chansons, l'ex-épouse de Renaud évoque ses sentiments pour celui qui a partagé sa vie durant neuf ans ainsi que leur fils Malone, 11 ans.

Des pâtes au beurre

À 47 ans, célibataire, Romane Serda se dit heureuse et fière de son petit "garçon magnifique". D'autant qu'avec Renaud, l'artiste a trouvé une nouvelle manière de vivre malgré leur rupture : "Aujourd'hui, nous avons pris des chemins différents mais nous nous rejoignons toujours et nous nous entendons parfaitement. Dès que nous pouvons, avec Malone, nous allons le retrouver dans le Sud et il lui arrive aussi de dormir à la maison dans la chambre d'amis. Pour dîner, c'est très facile de lui faire plaisir : il adore les pâtes au beurre et ça plaît beaucoup à Malone !" Romane Serda décrit ensuite les rapports entre le chanteur et son fils : "Renaud est très tendre avec son fils. Il l'aime profondément, même s'il ne sait pas toujours comment l'exprimer. Ils sont trop mignons tous les deux ! Renaud lit des BD [une passion qu'il a transmis à sa fille aînée, la dessinatrice et auteure Lolita Séchan, NDLR] à Malone, nous allons faire des balades dans la forêt etc."

Paris Match a pu recueillir les impressions de Renaud. Très fier de l'album de son ex-femme, l'artiste confirme qu'il est un père très timide : "J'adore son dévouement pour Malone, commence-t-il par dire à propos de Romane Serda. Moi, j'essaie d'être le mieux possible avec mon fils. Il est très timide avec moi, et moi très timide avec lui. Nous sommes un peu des ours solitaires. Si je devais lui donner un conseil pour être heureux, ce serait de faire de la musique, parce que moi ça m'a beaucoup aidé. J'essaie aussi de lui transmettre le sens du partage, de la fraternité. J'espère y arriver. Je ne lui enseigne pas encore le goût de l'engagement mais je commencerai bientôt. Malone a de bonnes notes à l'école, ce qui me met en joie, moi qui était un peu dissipé au collège."

Romane confie qu'elle aime faire de la musique avec son fils. Lui écrit et elle compose, rien que pour eux. Renaud aimerait qu'il soit artiste, mais le garçonnet pense à devenir chimiste. Du moins pour le moment. "Quoi qu'il veuille faire dans la vie, je lui souhaite autant de succès que j'en ai eu", conclut le chanteur.