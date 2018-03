Renaud en cure : Son ex-femme Romane Serda remet les pendules à l'heure

À l'occasion de la promotion de son quatrième album studio intitulé Pour te plaire (sortie le 9 mars), Romane Serda s'est confiée jeudi 8 mars 2018 au micro de BFMTV, donnant des nouvelles sur l'état de santé de son ex-mari Renaud. Il y a quelques semaines, l'interprète de Mistral Gagnant avait volontairement intégré une maison de repos pour se défaire de son addiction à la bière, lui qui a déjà supprimé de son régime les alcools forts.

Désireuse de rétablir la vérité à ce sujet, la chanteuse de 47 ans a répété qu'il n'y avait "rien d'alarmant" et que beaucoup de bêtises ont été dites, notamment sur la rumeur qui voulait que l'artiste de 65 ans avait été hospitalisé. "C'est faux, ce n'est pas 'hospitalisé'. Il était en période un peu tranquille, à la cool, après sa tournée. On a fait la photo, je pense qu'elle a parlé d'elle-même. On fait tous des trucs où on se dit : 'C'est bon, je fais une petite pause.' C'est ce qu'il a fait. Ça fait partie du paysage mais il n'y a rien d'alarmant, puisque ça va, ça vient, c'est comme ça", a-t-elle déclaré.

Très proche de son ancien conjoint, dont elle avait été l'épouse entre 2005 et 2011 et dont elle a eu un fils, Malone (11 ans), Romane Serda a assuré que Renaud l'avait beaucoup encouragée à sortir sa nouvelle musique. "Quand on a aimé, on aime pour toujours", a-t-elle conclu.

Romane Serda devrait débuter sa tournée en mai prochain. Peut-être que Renaud sera présent pour la soutenir...