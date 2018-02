Renaud a intégré "de sa propre volonté" une maison de repos : "Rien de grave !"

Plus tôt dans la journée, des médias avaient fait état d'une possible hospitalisation du chanteur dans le Nord de la France. "Renaud est en maison de repos en région parisienne. Il y est depuis quatre ou cinq jours et pour une dizaine de jours. Il va bien mais apprend à se passer de ce breuvage assassin qu'est la bière. (...) Il fait une batterie d'analyses, mais pas d'inquiétudes à avoir", a déclaré son frère David Séchan au journal Le Parisien.

Il avait déjà soigné son addiction aux "alcools forts"

Âgé de 65 ans, l'interprète de l'excellent album Toujours debout (sorti en 2016 et suivi d'une longue tournée) a souffert ces dernières années de problèmes d'alcool et de dépression. En mars 2016, Renaud avait d'ailleurs évoqué son combat contre ses démons dans un entretien accordé à Télérama. "J'ai vu un addictologue pour l'alcool et je me suis arrêté tout seul, du jour au lendemain. J'étais prêt. Le 21 mars, cela fera exactement six mois que j'ai pas bu une goutte", avait-il confié à l'époque.

Le mois dernier, David Séchan s'était déjà exprimé au sujet de son frère pour affirmer qu'il avait soigné son "addiction aux alcools forts, anisés". "Il boit de temps en temps une bière ou un peu de vin mais toujours en quantité raisonnable", avait-il assuré dans un numéro de TV Grandes Chaînes. Une petite habitude qui devrait bientôt faire partie du passé.