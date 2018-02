Renaud en maison de repos : Il a reçu la visite de son ex !

Mariés entre 2005 et 2011, Renaud et Romane Serda sont restés en très bons termes malgré leur rupture et ont même collaboré ensemble sur l'écriture d'un album pour enfants. En 2012, soit peu de temps après leur divorce, la maman de Malone s'était confiée au magazine Gala pour évoquer la tendre connexion qui les lie, à travers les joies et les difficultés. "Je fais ce que je peux. Je me rends dispo­nible, on s'ap­pelle plusieurs fois par jour, nous avons beau­coup d'af­fec­tion, de tendresse l'un envers l'autre. Je suis pleine d'at­ten­tion pour lui, je m'oc­cupe de ses affaires, je suis toujours là – quoi qu'il arrive – mais malheu­reu­se­ment, je ne parviens pas forcé­ment à le faire aller mieux", déclarait-elle à l'époque. Une chose est sûre, six ans plus tard, l'interprète de Toujours debout n'est jamais seul.