Victoires 2017 - Renaud : "Je la dédie à mon fils Malone et ma fille Lolita"

"Toujours debout" certes, mais pas là : absent de la 32e cérémonie des Victoires de la Musique, vendredi 10 février 2017 au Zénith de Paris, Renaud avait paré à l'éventualité de griller la politesse à Benjamin Biolay et Vincent Delerm pour la Victoire 2017 de l'Artiste masculin de l'année.

Le revenant est reparti en tournée et faisait escale à Nantes le même soir. "Je voudrais remercier le public, mon public, le public du Zénith de Paris et les votants, si jamais j'ai la chance de remporter cette Victoire. (...) Je la dédie aussi, cette Victoire, à mon fils Malone [10 ans] et ma fille Lolita [36 ans]", dit-il notamment, de sa voix abîmée, dans un message vidéo diffusé au cours de la grand-messe musicale. Avec en prime un petit cadeau : une chanson de marin bien connue... Ta-ta-ta.

Il s'agit de la 6e Victoire de la Musique pour le "phénix" Renaud, récompensé par le passé pour Renaud cante el' Nord (Album de musiques traditionnelles, 1993), pour l'ensemble de sa carrière (2001) et trois fois en 2003 (Meilleur artiste, Meilleur album - Boucan d'enfer - et Meilleure chanson pour Manhattan-Kaboul en duo avec Axelle Red).

Benjamin Biolay, pour sa part, a glané lors de cette 32e édition sa 4e distinction pour Palermo Hollywood, Album de chansons de l'année comme La Superbe le fut en 2010.