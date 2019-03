Roméo Elvis : Cette souffrance qui lui empoisonne la vie

Roméo Elvis, 26 ans, publie son premier album solo intitulé Chocolat le 12 avril 2019. Les amateurs de rap connaissent déjà bien le Bruxellois, ses EP comme l'album Morale 2 en binôme avec Le Motel. Les retardataires ont pu le découvrir lors des dernières Victoires de la musique. En combi de ski orange, le jeune homme accompagnait sa petite soeur Angèle sur son tube Tout oublier. Elle a d'ailleurs remporté deux prix : Création audiovisuelle pour le clip Tout oublier et Album révélation avec Brol.

Les Inrockuptibles offre la couverture de son numéro en kiosques le 27 mars à Roméo Elvis. Le rappeur y revient brièvement sur sa particularité : depuis un voyage en Suisse en 2015, il souffre d'acouphènes. "Si j'arrête la musique, il faut que je trouve quelque chose qui me fasse oublier mes acouphènes", lâche-t-il dans le magazine. Un acouphène, c'est un son, un sifflement ou un bourdonnement constant dans l'oreille.

C'est un sujet qui revient dans plusieurs de ses titres comme L'Oreille sifflante ou le récent Malade. Sur le site des Inrocks, l'année dernière, Roméo Elvis expliquait comment cela handicape l'étape du mixage de ses chansons (lorsque les différentes pistes d'un morceau sont réunies et que chaque son est dosé pour obtenir le résultat final). Il ne peut pas non plus porter d'oreillette en live : "Ça serait trop dangereux en cas de larsen. Les acouphènes sont irréversibles. Le seul remède, c'est la force mentale. En ce moment, j'ai assez de choses autour de moi pour me permettre d'affronter cette souffrance. Il faut bien le prendre. Il y a des remèdes de méditation qui marchent bien. Le soir, je suis chez moi, je fume et je me retrouve dans un état un peu défoncé, pas minable hein. Et soudain, je ne pense plus à mon acouphène ! Quand je me sens bien, tout va bien et quand je suis stressé, fatigué, ça empire..."