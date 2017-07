Romuald (L'amour est dans le pré 2017) : Appels, SMS, Aurélia a pris les devants

Lundi 24 juillet, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré 2017 ont découvert quelles prétendantes Romuald a préféré pour la suite de son aventure. L'éleveur de poules bio a été tout particulièrement séduit par Emmanuelle (34 ans) et Aurélia (38 ans). Il en dit plus à nos confrères du site Télé-Loisirs.

Si Romuald n'a pas eu de coup de foudre mais "des coups de coeur" à la lecture du courrier, l'homme de 42 ans a pris un plaisir certain à retrouver Emmanuelle lors des speed dating. Et pour cause, la missive de la brune a été le deuxième courrier que Romuald a mis de côté. Mais la rencontre avec les prétendantes n'est pas que synonyme de bons souvenirs pour l'éleveur. "Les nuits précédant le speed dating, on ne dort pas très bien ! C'est beaucoup d'émotion. Je me suis mis une sacrée pression. Je l'ai vécu sérieusement, sans tricher et si ça ne passait pas, tant pis ! J'ai vraiment voulu être moi-même", confie-t-il.

Puis le séjour à la ferme a débuté. Emmanuelle a eu la chance de passer du temps en tête-à-tête avec le candidat puisque sa rivale Aurélia, retenue par son travail, n'a pu arriver que le lendemain. Une première prétendante qui a toutes les chances de séduire Romuald, lequel apprécie "la douceur, la timidité, et la réserve" de la jeune femme. Mais la blonde Aurélia aussi a son charme et n'a surtout pas hésité à échanger avec l'éleveur, hors caméra, avant son arrivée : "C'est quelqu'un qui m'avait écrit chez moi. Je lui ai donc dit que j'avais transmis sa lettre à la production ; on s'est appelés quelques fois, envoyé des SMS. Avec Emmanuelle, on n'avait pas échangé mais je lui ai dit dès le début !"

Pour le moment, il est impossible de deviner qui des deux femmes a les faveurs de l'agriculteur. La phrase de Romuald qui conclut l'entretien n'aide d'ailleurs pas à y voir plus clair. "La ferme m'a permis de vraiment connaître mes deux prétendantes...", déclare-t-il, mystérieux.

Affaire à suivre dans les prochains épisodes.