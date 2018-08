Ronaldo hospitalisé : Le joueur en soins intensifs à Ibiza

L'ancien joueur de foot Ronaldo a été hospitalisé, ce 10 août 2018, pour une pneumonie à Ibiza, rapporte l'AFP. Aucune autre précision n'a encore été donnée quant aux circonstances de sa prise en charge médicale.

L'ex-attaquant de 41 ans, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, a été admis vendredi après-midi en soins intensifs au Can Misses Hospital, où le diagnostic d'une pneumonie a été établi, selon le quotidien Diario de Ibiza. Quelques heures plus tard, Ronaldo a demandé à être transféré dans un hôpital privé, la clinique Notre Dame du Rosaire, ajoute le journal.

L'ancien joueur de Barcelone et du Real Madrid, aujourd'hui à la retraite, se trouve toujours en soins intensifs mais son état "évolue favorablement", précise l'AFP. Ronaldo, double ballon d'or ayant été désigné joueur Fifa de l'année à trois reprises avant de se retirer en 2011, se rend régulièrement à Ibiza où il possède une maison.

Si l'on n'a pas encore plus d'informations, on peut imaginer que le joueur doit être bien entouré. Notamment par sa compagne Celina Locks (ils se fréquentent officiellement depuis 2015) et ses quatre enfants Ronald (17 ans), Alex (13 ans), Maria Sophia (9 ans) et Maria Alice (7 ans).