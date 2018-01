Rosario Dawson : Violée enfant par un proche, ses confidences coup de poing

L'actrice Andréa Bescond, Flavie Flament, Catherine Ringer... La liste des célébrités victimes de viol s'allonge. Rosario Dawson y inscrit son nom. L'actrice de 38 ans révèle avoir subi le même crime alors qu'elle était enfant.

C'est au podcast "Morado Lens" que Rosario Dawson s'est confiée. La comédienne engagée au côté de l'initiative Time's Up y a révélé avoir été violée et agressée sexuellement durant son enfance. Elle déclare : "On m'a violée et agressée quand j'étais enfant, donc pour moi, le monde est comme ça depuis que je suis petite. Quand j'ai découvert [le harcèlement sexuel et le viol] dans le milieu professionnel, ça ne m'était pas étranger. Je me disais, et bien, ça arrive même au sein des familles. Ça se produit avec des gens qui sont censés prendre soin de toi quand tu es un enfant."

"Maintenant, nous disons enfin 'Non, nous ne devons pas passer outre. C'est archaïque, horrible et destructeur. Affrontons le problème.' C'est beau. Je suis prête pour cet instant", ajoute l'héroïne de la série The Defenders.

Rosario Dawson s'est récemment illustrée dans le clip de la chanson "Family Feud" de JAY-Z, au côté de Beyoncé et sa fille Blue Ivy.