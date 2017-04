Rupert Sanders revient sur le scandale de son adultère avec Kristen Stewart

En pleine promotion pour défendre la sortie de son second long métrage qui met en vedette Scarlett Johansson, Ghost in the Shell (en salles depuis le 29 mars), Rupert Sanders a accepté au cours d'une récente interview avec la presse pour évoquer le scandale qui a bien failli ruiner définitivement sa carrière à Hollywood : la révélation de sa liaison avec l'actrice Kristen Stewart.

C'était en juillet 2012. A cette époque, le cinéaste britannique aujourd'hui âgé de 46 ans était marié depuis dix ans au mannequin Liberty Ross, avec laquelle il a eu deux enfants. De son côté, l'ex-vedette de la saga Twilight vivait depuis trois ans une romance avec son partenaire de réplique, Robert Pattinson. Quelques heures après la diffusion des photos compromettantes du couple adultérin, l'actrice américaine s'était empressée de faire son mea culpa par le biais d'un communiqué. En 2013, la femme bafouée et humiliée avait également décrit le "pire moment" de sa vie. De son côté, Rupert Sanders ne s'était jamais exprimé à ce sujet. Jusqu'à aujourd'hui.

Divorcé depuis près de trois ans, le réalisateur anglais a évoqué avec beaucoup de recul cette période de sa vie dans un entretien accordé au journal Metro. Selon lui, cette délicate expérience lui a permis d'apprendre beaucoup. "On ne sait jamais ce que nous réserve la vie. A chaque tournant se cache quelque chose d'inattendu, et c'est la vie. On doit juste se reprendre en main et continuer à aller de l'avant du mieux qu'on peut", a-t-il déclaré.

Près de cinq ans après les faits, Rupert Sanders n'a pas de mal à comparer sa liaison avec Kristen Stewart à un faux pas. "Tout le monde fait des erreurs. Je ferai d'autres erreurs, et ma vie ne serait pas aussi passionnante si je n'en faisais pas", a-t-il poursuivi. Le réalisateur a conclu ses déclarations en éludant la question du journaliste, qui lui demandait s'il avait redouté que ce scandale heurte sa carrière. "Si on blacklistait les gens pour un moment d'égarement, il ne resterait personne pour faire de l'art", a-t-il conclu. Une façon comme une autre de voir les choses...