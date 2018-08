Russell Westbrook : Sa femme Nina annonce sa grossesse avec un adorable câlin

A tout juste quinze mois, Noah est régulièrement la star des comptes Instagram de ses parents, le basketteur Russell Westbrook et sa femme Nina. Il semblait donc logique que ce soit à lui que revienne l'honneur d'annoncer qu'un autre bébé va bientôt rejoindre la famille !

Amour de toujours de la superstar du Thunder d'Oklahoma City en NBA, Nina Westbrook a révélé à quelques jours de leur 3e anniversaire de mariage (le 29 août) qu'elle est à nouveau enceinte, mettant pour ce faire en scène Noah, né le 16 mai 2017, blotti sur son ventre déjà arrondi : "Câlins de grand frère du dimanche matin", a simplement écrit la jeune femme le 6 août 2018. Une annonce de grossesse, accompagnée de deux émoticônes "bébé", à la fois subtile et explicite qui a suscité un torrent de "like" et de félicitations.

Après des vacances en famille sur Maui dans l'archipel d'Hawaï, Russell Westbrook et Nina, qui sont en couple depuis la fac et se sont mariés en 2015, vont pouvoir se concentrer sur cette belle perspective. D'autant que la saison de NBA 2018-2019 ne commencera pas avant le mois d'octobre pour le joueur de 29 ans, nommé MVP (meilleur joueur) de la dernière saison régulière et qui a signé l'an dernier une extension de contrat le liant au Thunder jusqu'en 2023 pour 233 millions de dollars garantis.

Ex-athlète à UCLA, où elle a passé ses diplômes en psychologie clinique avant de devenir thérapeute familiale, Nina Westbrook va pouvoir approfondir son expérience de la parentalité pour encore mieux accompagner les autres parents, notamment via sa plateforme The Little Ark : "Je suis toujours en quête de nouvelles choses amusantes à faire avec mon fils, alors je voulais créer un endroit au sein de la communauté où les parents et leurs petits peuvent se rassembler pour jouer de manière constructive, explique-t-il sur son site. Et comme j'aime aussi faire du shopping, il me semblait naturel d'ajouter l'élément shopping de manière à ce que chacun puisse acheter toute une gamme d'objets et de cadeau pour la famille et les amis." D'ici quelques semaines, il faudra mettre à jour ce postulat, car Noah ne sera plus seul à la maison !