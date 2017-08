Ryan Atkin, 1er arbitre pro de foot ouvertement gay, fait un coming out émouvant

Il s'appelle Ryan Atkin et il est arbitre de football en Angleterre. Loin des stars de la Premier League, ce jeune homme de 32 ans est entré dans l'histoire du sport en devenant le premier arbitre professionnel ouvertement gay. Il a fait son coming out lors d'une interview accordée à Sky Sports. Une action militante pour cet homosexuel qui espère que sa décision d'assumer publiquement sa sexualité aidera à combattre l'homophobie dans le football.

"Être gay n'a aucune importance quand il s'agit d'arbitrer un match de football, a-t-il déclaré dans cette interview jeudi 10 août. Mais si je parle d'égalité et de diversité, alors je vais mentionner que je suis gay parce que c'est pertinent. L'homophobie est toujours un problème, mais les choses s'améliorent un peu chaque jour. On peut changer le jeu et la culture si on change les esprits."

Brisant un véritable tabou – l'homosexualité est toujours très mal vue dans le football et dans le sport en général –, Ryan Atkin parle d'un "saut dans l'inconnu". "Dans le football professionnel en Grande-Bretagne, on sait très bien qu'il n'y a aucun homosexuel déclaré, et il n'y en a jamais eu non plus parmi les arbitres", explique-t-il.